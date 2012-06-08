У літньому таборі потонув другокласник: вчителька не вміла плавати

У Кривому Розі 8-річний учень СШ № 10 Данило потонув у річці Інгулець. Однокласниця хлопчика розповіла "Сегодня", що вихователька, яка привела другокласників на стихійний пляж, не вміла плавати.

«Я була на березі, а хлопці плескалися у воді, - каже Аня. - Потім Даня, який не вмів плавати, пропав. Ми почали кричати і кликати на допомогу вчительку! Вона стала дзвонити по телефону і викликати рятувальників».

Батьки не давали дозвіл викладачеві пускати дітей в воду, але підписали документ, що дітям можна «помочити ноги в річці». У прес-службі МНС Кривого Рогу пояснили, що водолази знайшли тіло дитини на 3-метровій глибині, в 4 метрах від берега: «У річці - обрив. Спочатку - води по кісточки, а через крок уже по горло. Купатися в цьому місці заборонено". А в місцевому УВС повідомили, що триває слідство.