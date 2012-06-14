Єврокидалово: британські фани забронювали хостел, якого немає

Британські туристи забронювали у Києві хостел-судно, яке не прибуло до Євро-2012.

Як повідомляє «Українська правда. Життя», вони забронювали хостел The FloatHostel, що мав перебувати за адресою: Поштова площа, 3. Хостел - це невелике судно, яке, як виявилося, просто не прибуло до чемпіонату.

На сайті зазначеного хостелу, за який, британські туристи внесли передоплату у сумі майже 50 фунтів стерлінгів, вказаний був лише один телефонний номер. За вказаним номером кореспонденту видання повідомили інший номер, за яким треба телефонувати. За цим номером відповіла жінка, яка говорила ламаною англійською мовою. Вона сказала, що корабель не зміг прийти до Євро і вони повернуть гроші.

За словами власниці хостелів на вулицях Ярославів Вал та Пушкінській у Києві Юлії Хансен, впродовж останнього тижня до неї звернулися десятки туристів, які не змогли потрапити до своїх хостелів, серед яких і вищезазначений The FloatHostel, а також VIP Hollywood Hostel.