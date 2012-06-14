Президента закликають не допустити знищення феросплавної галузі

Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА) звернулася до Президента України Віктора Януковича з проханням сприяти у врегулюванні безконтрольного агресивного імпорту феросилікомарганцю, що руйнує вітчизняну феросплавну галузь.

Як йдеться в зверненні УкрФА, текст якого передано УНІАН, зокрема, асоціація привертає увагу глави держави до катастрофічного зростання імпорту феросилікомарганцю, що завдає відчутної шкоди національним виробникам цієї продукції. За даними УкрФА, в 2011 році, порівняно з 2010 роком, зростання імпорту феросилікомарганцю становило 144%.

Представники вітчизняної феросплавної галузі звертають увагу Президента України на те, що уповноважені регулювати імпорт державні структури ухиляються від виконання своїх прямих посадових обов'язків із захисту національних виробників, прикриваючись надуманим захистом інтересів споживачів феросплавної продукції – металургійних комбінатів.

При цьому відчутні суми не надходять до держбюджету країни. «Дозволяючи безконтрольно використовувати імпортні феросплави, завдається суттєва шкода державному бюджету України, тому що експортоорієнтовані металургійні комбінати використовують схеми компенсації ПДВ у значних розмірах», - йдеться в зверненні УкрФА до В.Януковичу.

Через безконтрольне нарощування імпорту феросилікомарганцю в Україну національні виробники феросилікомарганцю були вимушені зменшити обсяги виробництва цього сплаву на 11%, знизити завантаження виробничих потужностей на 13% (2011 рік до 2010 року). Рівень зайнятості працівників українських виробників феросилікомарганцю зменшився на 13%. З урахуванням того, що українські виробники феросплавів є містоутворюючими підприємствами для великих населених пунктів, різко ускладнилася соціально-економічна ситуація у ряді регіонів країни.

З метою припинення подальшого завдання збитків вітчизняним виробникам, для збереження робочих місць і забезпечення стабільності надходжень податків і зборів до державного й місцевих бюджетів, УкрФА просить Президента України дати доручення Міністерству економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) почати спеціальне розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю , як це передбачено Законом України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну».

Як повідомлялося раніше, УкрФА надіслала листа до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), в якому просить відкрити спеціальне розслідування агресивного імпорту феросилікомарганцю в Україну.