Убивці Оксани Макар не бачать у своїх діях особливої жорстокості

Після того, як на сьогоднішньому засіданні суду у справі Оксани Макар прокурори закінчили читання обвинувального висновку, суддя Селіванова звернулася до трьох підсудних, запитавши їх, чи визнають вони свою провину, пише ТСН.

Євген Краснощок, на запитання, чи визнає він свою провину за пунктами 4, 10, 12 статті 115 КК України, запитав у чому суть цієї статті. Почувши, що стаття про умисне вбивство з особливою жорстокістю, він відповів, що не було ніякої особливої жорстокості, мовляв, був тільки замах на вбивство.

Інші звинувачення, що стосуються зґвалтування і насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, Краснощок також відмовився підтверджувати.

Погосян та Присяжнюк відповідали на питання судді коротко: "так" чи "ні". Свою провину у вбивстві дівчини обидва заперечують.

У той же час мати дівчини Тетяна Суровицька не прийшла на сьогоднішнє засідання. Її адвокати вирішили, що жінці буде важко слухати подробиці вбивства дочки.