Трохи більш як за рік у Київському зоопарку провели махінацій на 5 мільйонів

Про це повідомляє прес-служба Державної фінансової інспекції в м. Києві.

Зокрема, порушуючи вимоги тендерного законодавства, Київським зоопарком було закуплено корм для тварин за завищеними цінами, що призвело до зайвих витрат коштів на суму понад 190 тис. грн.

Крім того, Київським зоопарком не перераховано до бюджету Києва частини чистого прибутку у розмірі 125 тис. грн за III квартал 2011 року.

Невжиття заходів щодо своєчасного стягнення дебіторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, та нарахування мешканцям житлового будинку комунальних послуг в заниженому розмірі призвело до недоотримання власних надходжень у загальній сумі 85 тис. грн.

Внаслідок завищення підрядниками вартості виконаних ремонтних робіт, Київським зоопарком зайво перераховано понад 104 тис. грн.

Порушуючи вимоги ведення бухгалтерського обліку, Київським зоопарком не проведено індексацію житлового фонду (житлові будинки), що призвело до заниження вартості основних засобів на 3,5 млн грн; завищено суму понесених витрат у розмірі 473 тис. грн за рахунок списання виготовленої проектної документації та завищено вартість основних засобів, запасів на загальну суму 418 тис. грн.

Держфінінспекцією направлено матеріали до прокуратури Шевченківського району м. Києва та поінформовано прокуратуру Києва про результати ревізії для розгляду та прийняття відповідного рішення.