В ДПС України відбудеться проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2012».

До уваги журналістів! 22 червня 2012 року об 12.00 годині в ДПС України відбудеться проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2012». Захід відбудеться за адресою: м. Київ, Львівська пл. 8, 2-й поверх, конгрес-хол ДПС України (вхід з вулиці Смирнова-Ласточкіна). З приводу акредитації звертатись за тел. 247-81-55, 247-35-01.

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