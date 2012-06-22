Янукович відзначить 22 червня жалобною церемонією

Президент України Віктор Янукович 22 червня о 09.30 візьме участь у церемонії покладання квітів до Могили Невідомого солдата з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (м. Київ, парк Вічної Слави).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.