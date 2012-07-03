ПриватБанк: обмежень на зняття готівки в банкоматах немає і не було

Насправді виявилося, що ніяких обмежень немає й не було.

"Перш за все зміни взагалі не торкались власників карт "Приватбанку" всіх платіжних систем і власників карт MasterCard будь-яких емітентів, а також власників будь-яких карт не українських банків. Не торкнулися зміни і зарубіжних гостей", - розповіли у прес-службі фінустанови.

"У банкоматах "ПриватБанку" були введені зміни в процедуру зняття готівки за картками VISA інших українських банків, - говорить заступник голови правління найбільшого українського банку "ПриватБанк" Олег Гороховський. - Дані зміни були введені у зв'язку з введенням нової політики міжбанківській тарифікації платіжної системи Visa, які платіжна система, очевидно ввела під тиском великих російських банків, які не мають розвинених банкоматних мереж, але активно працюють на українському ринку пластикових карт".

Суть змін була в наступному: для зняття в банкоматі "ПриватБанку" суми понад 100 гривень клієнтам з картами VISA інших українських банків необхідно було ввести пін-код двічі (при середній сумі зняття 200 грн). Якщо ж клієнт хотів зняти 500 гривень, то він вводив пін 5 разів. Оскільки дані зміни викликали нерозуміння як серед ЗМІ так і клієнтів, нами були проведені консультації з НБУ і процедура зняття готівкових знову стала звичайною для всіх клієнтів.

"Особливо хочу підкреслити, що політика тарифікації платіжної системи VISA операцій зі зняття готівки в банкоматах банків відмінних від банку випустив карту, однозначно приведе до уповільнення темпів зростання банкоматної мережі в країні і погіршить сервіс, що надається банками клієнтам-власникам карт", - пояснив Гороховський.