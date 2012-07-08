Спіймали втікача з Одеського СІЗО

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Управлінні Державної пенітенціарної служби в Одеській області.

За словами начальника управління Олександра Адвеленка, «утікача – жителя Ширяївського району Михайла Бобейка - шукали три доби, все управління не спало. Але знайшли його, незважаючи на те, що засуджений всіляко плутав сліди».

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня о 16.20 було виявлено відсутність одного із засуджених. При цьому технічні засоби охорони та безпосередньо чатові на вежах порушень лінії охорони не зафіксували.

Втікач, 1991 року народження, згідно з вироком суду, 30 травня був засуджений до 4 років позбавлення волі за крадіжку. Враховуючи обставини скоєного ним злочину, наявність соціальних зв’язків та відсутність судимості в минулому, засудженого після вступу вироку у законну силу було залишено у відділенні з господарського обслуговування Одеського СІЗО (засуджені відділення господарчого обслуговування тримаються окремо від загальної маси ув’язнених в СІЗО).

4 липня він був виведений до господарської частини СІЗО для виконання робіт з благоустрою території установи, звідки і скоїв втечу.