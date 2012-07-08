Янукович чекає Путіна в Криму

19:36, 08 липня 2012
Суспільство
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Президент України перебуває у Криму в "робочій відпустці", під час якої у графіку глави держави заплановано низку зустрічей та переговорів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, 12 липня під головуванням В.Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Крім цього, протягом "робочої відпустки" Президент має намір відвідати з робочими поїздками низку регіонів України.

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