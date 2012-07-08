Янукович чекає Путіна в Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, 12 липня під головуванням В.Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

Крім цього, протягом "робочої відпустки" Президент має намір відвідати з робочими поїздками низку регіонів України.