Янукович чекає Путіна в Криму
19:36, 08 липня 2012Суспільство
1137 0
Президент України перебуває у Криму в "робочій відпустці", під час якої у графіку глави держави заплановано низку зустрічей та переговорів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зокрема, 12 липня під головуванням В.Януковича та Президента Російської Федерації Володимира Путіна у Криму відбудеться засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.
Крім цього, протягом "робочої відпустки" Президент має намір відвідати з робочими поїздками низку регіонів України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter