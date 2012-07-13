У Києві - 945 мільйонерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в четвер, 12 липня, під час зустрічі з підприємцями повідомила голова Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Києві Ірина Носачова.

За підсумками року в нас 945 мільйонерів. Це на 256 мільйонерів більше, ніж минулого року, і на 29 більше мільйонерів, ніж з моменту нашої минулої зустрічі (місяць тому — УНІАН)», - зазначила вона. При цьому І.Носачова нагадала, що наразі триває обробка податкових декларацій за підсумками 2011 року.

Також вона зазначила, що «продаж автомобілів завжди виступає резонансною групою», що ухиляється від оподаткування. Так, податківці виявили факт продажу автомобіля марки Toyota Prado за ціною 100 грн при його вартості понад 300 тис. грн.