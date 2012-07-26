Назвали претендентів на найпрестижнішу літпремію англомовного світу

До них увійшла британська письменниця Хіларі Мантель з продовженням роману "Вовчий зал", який в 2009 році вже приніс їй цю нагороду, пише ИТАР-ТАСС.

Твори відібрані членами журі з 145 найменувань. Серед них - чотири роботи письменників-дебютантів Рейчел Джойс, Елісон Мур, Джіт Тайїл і Сем Томпсон.

Найстаршим літератором у списку став 78-річний Майкл Фрейн, а наймолодшим - 27-річний Нед Бома. Номінантами на головний приз в цьому році також стали Уїлл Селф, Нікола Баркер, Андре Брінк, Тан Тванна Енг і Дебора Леві.

"Доброчесність, безумство і спантеличуючі урбаністичні зміни увійшли в число тих, що опинилися в лонг-листі цього року", - зазначив голова журі Пітер Стотард.

На цей раз в журі потрапили, крім Стотарда, Ден Стівенс, критик Діна Берч, історик Аманда Форман і письменник Бхарат тандем.

Шорт-лист премії, що складається з 6 авторів, буде оголошено в Лондоні 11 вересня. При цьому володар головного призу стане відомий лише 16 жовтня, коли пройде урочиста церемонія вручення нагороди. Цього року переможець отримає чек на 50 тис фунтів (77,5 тис дол).

Букерівська премія присуджується авторові, що проживає в одній з країн Співдружності націй, Ірландії чи Зімбабве, за твір, створений англійською мовою.

Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році. Чотири володаря премії - Уїльям Голдінг, Надін Гордімер, Відіадхар Найпол і Джон Кутзее - згодом стали лауреатами Нобелівської премії з літератури.