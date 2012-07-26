На Київщині у наркоторговців вилучили зброю, «Ягуар» і опій на 4 мільйони

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, за цінами чорного ринку вартість вилученого наркотику, який у перерахунку дорівнює 60 літрам ацетильованого опію, становить близько чотирьох мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що група складалася із восьми осіб віком від 27 до 51 року. Організатором, який чітко розподілив роль кожного учасника, був 28-річний житель Васильківського району. Підтримували "сімейний бізнес" його батьки та сестра. Наркотичні засоби через кур’єра надходили до членів групи із Закарпатської області. Постачальником опію було подружжя з Білої Церкви. Під час слідчо-оперативних дій працівники міліції провели сім оперативних закупівель на загальну суму близько 26 тисяч гривень, а також сім санкціонованих обшуків.

Серед вилученого, окрім опію та сильнодіючих лікарських засобів, - зброя та набої до неї, чотири автомобілі, в тому числі і «Ягуар», спортивний мотоцикл, а також золоті прикраси та телевідеоапаратура на суму близько 90 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, зловмисники збували наркотики на території міста Біла Церква, Білоцерківського та Васильківського районів.