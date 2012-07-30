Студентам урізали стипендії: недорахувалися 200 гривень

На даний момент ми отримали звернення від студентів Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпропетровська, Кам’янець-Подільського та Рівного. Студенти в цих містах отримали 530 грн. замість 725. Більше того, студенти Києва та Львова повідомили, що взагалі ще не отримали стипендії за липень», - цитує «Українська правда» повідомлення Виконкому асоціації.

Президент УАСС Єлизавета Щепетильникова заявила, що організація провела опитування серед студентів, результати якого показали, що на сьогодні більше 30% опитаних отримали стипендію не в повному обсязі, а більше 20% студентів взагалі не отримали стипендію за липень.

«Така ситуація є вкрай тривожною, а рішення про перегляд розміру стипендій в час, коли студенти знаходяться на літньому відпочинку, тільки вказує на те, що ті, хто ініціював це рішення, завідомо готували його на час відпусток, щоб уникнути студентських протестів", - сказала вона.

Більше того, за її словами, досі відсутнє підтвердження дій уряду про підвищення базової стипендії до 730 гривень.

В асоціації нагадали, що 25 липня віце-прем’єр-міністр Сергій Тігіпко заявив про підвищення базового рівня стипендій. Зокрема, за його словами, для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації стипендії мають становити 730 гривень, що фактично становить на 5 гривень більше, ніж сумма, яку отримували студенти до зміни порядку індексації стипендій.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко повідомив, що Кабінет міністрів України підвищив рівень базової стипендії для студентів.

Він пояснив, що рівень базової стипендії для студентів був визначений у 2008 році, й надалі цей рівень перераховувався залежно від рівня інфляції, проте все одно розмір базової стипендії залишався незмінним.

За словами С.Тігіпка, розміри стипендії підвищено:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів з 200 грн до 275 грн (або на 37,5%);

- для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», з 400 грн до 550 грн (або на 37,5%);

- для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», з 530 грн до 730 грн (або на 37,7%).

Перед цим заступник голови Верховної Ради Микола Томенко направив звернення прем'єр-міністру Миколі Азарову щодо ситуації з фактичним зменшенням стипендій студентам першого й п'ятого курсів.

М.Томенко звернув увагу на те, що 13 червня було прийнято постанову Кабміну «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

М.Томенко зауважив, що на практиці це призведе до того, що студенти, які отримали право на стипендію вперше (у зв’язку із вступом до закладу, вступом до магістратури, переведенням на навчання за державним замовленням, наявністю підстав для призначення соціальної стипендії тощо) або знову після втрати такого права (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з поновленням на навчання тощо) отримуватимуть лише базову стипендію, яка індексуватиметься з моменту її призначення. На сьогодні такі студенти отримують стипендію з індексацією. Зменшення реальних виплат студентам, що вперше або повторно отримали право на стипендію, становитиме 200-300 грн на місяць.