Базову стипендію для студентів підвищили

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив дуже важливе рішення про студентські стипендії. Ухвалено рішення, яке зняло ту проблему, що останнім часом обговорювалася. Базову стипендію студентам значно підвищено», - сказав С.Тігіпко.

Він пояснив, що рівень базової стипендії для студентів був визначений у 2008 році, й надалі цей рівень перераховувався залежно від рівня інфляції, проте все одно розмір базової стипендії залишався незмінним.

За словами С.Тігіпка, розміри стипендії підвищено:

- для учнів професійно-технічних навчальних закладів з 200 грн до 275 грн (або на 37,5%);

- для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», з 400 грн до 550 грн (або на 37,5%);

- для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», з 530 грн до 730 грн (або на 37,7%).

При цьому, за словами С.Тігіпка, більш значне підвищення стипендій передбачено для дітей-сиріт. Так, для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, базовий рівень стипендій збільшується з 550 до 850 грн (або на 54,5%).

Для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, стипендію збільшено з 1160 грн до 1760 грн (або на 51,7%).

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Верховної Ради Микола Томенко направив звернення прем'єр-міністру Миколі Азарову щодо ситуації з фактичним зменшенням стипендій студентам першого й п'ятого курсів.

М.Томенко звернув увагу на те, що 13 червня було прийнято постанову Кабміну «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення».

Внесені постановою зміни, зокрема, передбачають, що «обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації стипендії здійснюється починаючи з місяця, в якому її призначено. У разі коли особа не отримувала стипендію або втратила право на її призначення, а в подальшому стипендія їй була знову або вперше призначена (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з переведенням на навчання за державним замовленням, появою підстав для призначення соціальної стипендії, поновленням на навчання тощо), обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця призначення стипендії».

М.Томенко зауважив, що на практиці це призведе до того, що студенти, які отримали право на стипендію вперше (у зв’язку із вступом до закладу, вступом до магістратури, переведенням на навчання за державним замовленням, наявністю підстав для призначення соціальної стипендії тощо) або знову після втрати такого права (за результатами наступного семестрового контролю, у зв’язку з поновленням на навчання тощо) отримуватимуть лише базову стипендію, яка індексуватиметься з моменту її призначення. На сьогодні такі студенти отримують стипендію з індексацією. Зменшення реальних виплат студентам, що вперше або повторно отримали право на стипендію, становитиме 200-300 грн на місяць.

М.Томенко наголосив, що прийняття цієї постанови керівництвом багатьох вишів може бути використано для обґрунтування зменшення виплат і тим студентам, які формально не підпадають під її дію.