Після концерту в Києві Мадонна полетіла до Москви

Як повідомляє ТСН, Мадонна разом зі своїм коханцем і дітьми до російської столиці летить приватним літаком з аеропорту Бориспіль.

У столиці Росії Мадонна має виступити 7 серпня. Разом із нею приїдуть понад 100 музикантів та танцюристів, а ще близько 400 людей персоналу.

У Москві на концерті Мадонни вперше буде організована спеціальна люкс-ложа для особливо важливих гостей. Зазначимо, у суботу Мадонна виступила для української публіки.

Незважаючи на те, що концерт затримали на 3,5 годині, у соціальних мережах люди ділилися лише позитивними враженнями від концерту, зазначає ТСН.