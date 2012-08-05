Після концерту в Києві Мадонна полетіла до Москви
17:18, 05 серпня 2012Суспільство
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Мадонна, яка у суботу, 4 серпня, виступила в НСК "Олімпійський", сьогодні о 16-й годині відлетіла до Москви.
Турне триває
Як повідомляє ТСН, Мадонна разом зі своїм коханцем і дітьми до російської столиці летить приватним літаком з аеропорту Бориспіль.
У столиці Росії Мадонна має виступити 7 серпня. Разом із нею приїдуть понад 100 музикантів та танцюристів, а ще близько 400 людей персоналу.
У Москві на концерті Мадонни вперше буде організована спеціальна люкс-ложа для особливо важливих гостей. Зазначимо, у суботу Мадонна виступила для української публіки.
Незважаючи на те, що концерт затримали на 3,5 годині, у соціальних мережах люди ділилися лише позитивними враженнями від концерту, зазначає ТСН.
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