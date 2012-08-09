В Україну привезуть плащаницю від Гробу Божої Матері

На прохання блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира та за благословенням блаженнішого патріарха Святого Града Єрусалима Феофіла III в Україну прибуде плащаниця від Гробу Божої Матері в Єрусалимі.

Про це повідомляє сайт УПЦ.

Святиня прибуде в Україну до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Як зазначається, щороку в Єрусалимі на свято Успіння саме з цією плащаницею звершується чин Погребіння та хресна хода від храму Воскресіння до печери Божої Матері в Гефсиманії.

Святиня прибуде до Києво-Печерської Лаври, а після - відвідає єпархії Української Православної Церкви.

Дата прибуття та графік перебування Плащаниці буде повідомлено додатково.

*** Створення Плащаниці відносять до 1830-1840 рр. Плащаниця - це вирізане по контуру зображення Божої Матері. Ікона з обох сторін має оклад, вінець прикрашений каменями.