Судмедексперт: на горлі Олександри Попової стояли ногою не менше 3 хвилин

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговому засіданні заявив голова судової колегії суддя Олександр Беспрозванний. Судові дебати призначено на 4 і 5 вересня.

Сьогодні суд заслуховував покази останнього свідка у справі - судово-медичного експерта Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Олега Maйбopoди. На його думку, тілесні ушкодження, які завдав О.Поповій обвинувачений, можуть кваліфікуватися як тяжкі, оскільки вони були небезпечні для життя.

Він нагадав, що медики констатували у потерпілої перелом кісток нижньої щелепи, забій головного мозку 3-го ступеня, крововилив у шкіру шиї і асфіктичну гіпоксію мозку, викликану кисневим голодуванням в результаті здавлення шиї.

Згідно з висновком експерта, після одержаних травм О.Попова залишилася живою лише через низьку температуру повітря.

«Якби не температура, невідомо, чи вижила б вона за такої асфіксії, - сказав О.Майборода».

Окрім того, він відзначив, що, судячи з травм, на горлі О.Попової стояли ногою або тиснули тупим предметом не менш як три хвилини.

Суд відмовив адвокату підсудного Олександра Косінова Світлані Гудзловенко в проханні дати час підготуватися до дебатів її підзахисному, а їй в самій – у можливості підготувати клопотання про додаткові експертизи, вважаючи це зайвим.

Проте судові дебати призначені з відстрочкою, на 4 і 5 вересня, оскільки адвокат перебуває у відпустці.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві 18-річну Олександру Попову під час виниклої побутової сварки жорстоко побив 22-річний Олександр Косінов. У лікарню Сашу доставили роздягнену і з тяжкими тілесними ушкодженнями. Більш як 60 днів вона пролежала у комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Підсудному О.Косінову інкримінуються злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство з хуліганських спонукань) і ч.1 ст. 185 (таємне заволодіння чужим майном) КК України.