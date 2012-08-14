Судмедексперт: на горлі Олександри Попової стояли ногою не менше 3 хвилин

18:51, 14 серпня 2012
Суспільство
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У Ленінському районному суді м. Миколаєва завершено судове слідство у справі про побиття Олександри Попової.

Попова вижила завдяки низькій температурі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на черговому засіданні заявив голова судової колегії суддя Олександр Беспрозванний. Судові дебати призначено на 4 і 5 вересня.

Сьогодні суд заслуховував покази останнього свідка у справі - судово-медичного експерта Миколаївського обласного бюро судово-медичної експертизи Олега Maйбopoди. На його думку, тілесні ушкодження, які завдав О.Поповій обвинувачений, можуть кваліфікуватися як тяжкі, оскільки вони були небезпечні для життя.

Він нагадав, що медики констатували у потерпілої перелом кісток нижньої щелепи, забій головного мозку 3-го ступеня, крововилив у шкіру шиї і асфіктичну гіпоксію мозку, викликану кисневим голодуванням в результаті здавлення шиї.

Згідно з висновком експерта, після одержаних травм О.Попова залишилася живою лише через низьку температуру повітря.

«Якби не температура, невідомо, чи вижила б вона за такої асфіксії, - сказав О.Майборода».

Окрім того, він відзначив, що, судячи з травм, на горлі О.Попової стояли ногою або тиснули тупим предметом не менш як три хвилини.

Суд відмовив адвокату підсудного Олександра Косінова Світлані Гудзловенко в проханні дати час підготуватися до дебатів її підзахисному, а їй в самій – у можливості підготувати клопотання про додаткові експертизи, вважаючи це зайвим.

Проте судові дебати призначені з відстрочкою, на 4 і 5 вересня, оскільки адвокат перебуває у відпустці.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Миколаєві 18-річну Олександру Попову під час виниклої побутової сварки жорстоко побив 22-річний Олександр Косінов. У лікарню Сашу доставили роздягнену і з тяжкими тілесними ушкодженнями. Більш як 60 днів вона пролежала у комі в Миколаївській міській лікарні швидкої медичної допомоги.

Підсудному О.Косінову інкримінуються злочини, передбачені ч. 2 ст. 15, п.7 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство з хуліганських спонукань) і ч.1 ст. 185 (таємне заволодіння чужим майном) КК України.

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