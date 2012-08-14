Уповноважений Президента назвав причину вбивства дітей у Краснодоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

За словами Ю.Павленка, аналіз показує, що трагедії можна було уникнути, аби посадові особи дотримувались законодавства у своїй діяльності.

Він зауважив, що місцева служба у справах дітей неналежним чином працювала, а також був відсутній контроль з боку відповідних органів місцевого самоврядування.

«Основна причина – це недотримання періодичності відвідання службою у справах дітей усиновлених дітей», - сказав Ю.Павленко і додав, що це є грубим порушенням законодавства.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, служба у справах дітей за місцем проживання усиновлючачів щороку впродовж перших трьох років після усиновлення дитини має перевіряти умови її проживання та виховання.

Водночас, сказав Ю.Павленко, у ситуації в Краснодоні працівники соціальної служби відвідали цю родину лише через півтора роки після усиновлення. «Якби перевірили вчасно, то загибелі другої дитини можна було б уникнути», - додав уповноважений Президента з прав дитини.

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Як повідомляв УНІАН, у селищі Сімейкіне Краснодонського району Луганської області 30 липня чоловік та жінка викрали 3-річну Кристину Кабакову і вивезли на мотоциклі у невідомому напрямі.

31 липня вночі міліція знайшла викрадену дівчинку живою і здоровою в будинку викрадачів.

1 серпня з'ясувалося, що жінка, яка викрала дівчинку, у 2011 році вбила двоє прийомних дівчаток 3 і 4 років, а вкрасти Кристину вирішила, щоб приховати одне з убивств.

Водночас у службі у справах дітей запевнили, що ця сім'я характеризується усіма позитивно, жінка є матір'ю-героїнею і виховує 8 рідних дітей та прийомну дитину – брата вбитих дівчаток.

Порушено кримінальну справу за ст. 146 Кримінального кодексу України (викрадання людини).

Крім того, щодо жінки порушено кримінальну справу за пп. 2, 4, 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). Надалі ці дві справи будуть об'єднані в одне провадження.

Встановлюється ступінь провини її чоловіка і 22-річної дочки, які також брали участь у вбивстві дітей.

2 серпня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу щодо завідувача сектора опіки й опікування виконавчого комітету Краснодонської міської ради за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).