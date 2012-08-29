У Румунії перекинувся автобус з українськими туристами: є поранені

11:06, 29 серпня 2012
Суспільство
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У Румунії в повіті Брезіла поблизу населеного пункту Мексіні з’їхав з дороги і перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилося 59 громадян України.

крапельниця

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зазначивши, що ДТП сталося сьогодні, 29 серпня.

В результаті інциденту 6 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні.

За інформацією Посольства України в Румунії, українці, які знаходились в автобусі, прямували на відпочинок до Болгарії.

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