Генпрокурор призначив Дніпровського екологічного прокурора

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як зазначили в ГПУ, В.Трунов розпочав свій професійний шлях в органах прокуратури у 1991 році. Має значний досвід роботи на різних керівних посадах в органах прокуратури. Зокрема, працював прокурором м. Мелітополя, заступником прокурора Запорізької області, заступником прокурора м. Києва, заступником начальника Головного управління Генеральної прокуратури України.

За сумлінну службу в органах прокуратури нагороджений нагрудними знаками «Почесний працівник прокуратури України» та «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури І ступеню».