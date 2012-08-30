Генпрокурор призначив Дніпровського екологічного прокурора
23:05, 30 серпня 2012Суспільство
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Генеральний прокурор України Віктор Пшонка призначив на посаду Дніпровського екологічного прокурора В’ячеслава Трунова замість переведеного з цієї посади на посаду прокурора Одеської області Олександра Галкіна.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Як зазначили в ГПУ, В.Трунов розпочав свій професійний шлях в органах прокуратури у 1991 році. Має значний досвід роботи на різних керівних посадах в органах прокуратури. Зокрема, працював прокурором м. Мелітополя, заступником прокурора Запорізької області, заступником прокурора м. Києва, заступником начальника Головного управління Генеральної прокуратури України.
За сумлінну службу в органах прокуратури нагороджений нагрудними знаками «Почесний працівник прокуратури України» та «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури І ступеню».
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