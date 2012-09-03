5 школярів затримали за підозрою в угоні 15 автомобілів

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Луганській області, до Сєвєродонецького міського відділу ГУМВС України у Луганській області надійшло 15 повідомлень про викрадення автомобілів марки «ВАЗ». Незабаром правоохоронцям Сєвєродонецька вдалося вийти на слід викрадачів і затримати їх напередодні навчального року - 31 серпня. Зловмисниками виявилися п'ятеро неповнолітніх місцевих жителів, старшому з яких – 17 років. Четверо із зловмисників – однокласники. Всі вони з благополучних сімей.

За даними міліції, підлітки часто розпивали спиртні напої, після чого відправлялися гуляти, залізали до чужих автівок і каталися. Потім вони кидали машини де заманеться.

На даний момент міліції вже вдалося знайти і повернути законним власникам два викрадені транспортні засоби. Зараз ведеться робота з встановлення місцезнаходження решти автівок. Сєвєродонецький СВ ГУМВС України у Луганській області розслідує кримінальну справу за статтею 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Стосовно двох підлітків обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Решті - підписку про невиїзд. Подальшу долю підлітків вирішить суд.