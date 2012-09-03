Трьох міліціонерів судять за шахрайство й тортури

Їм інкримінуються зловживання службовим становищем, шахрайство та застосування тортур до затриманих.

Як повідомили сьогодні в прес-службі Донецької міської прокуратури, під час досудового слідства було встановлено, що для перевірки заяви про крадіжку металу в дачному співтоваристві, на місце події була направлена група у складі трьох працівників міліції.

На території дачного співтовариства співробітники міліції зупинили перший-ліпший автомобіль. Правоохоронці незаконно обшукали автомобіль і особисті речі громадян, після чого їх затримали і доставили в Моспінське міське відділення міліції.

Затриманих ізолювали в окремому кабінеті і, застосовуючи до них незаконні методи психологічного і фізичного впливу, правоохоронці змушували зізнатися у скоєнні крадіжки металевих листів з території дачного співтовариства.

Крім того, реалізовуючи спробу заволодіння грошовими коштами шляхом обману, не реєструючи факту крадіжки, не проводячи офіційної перевірки достовірності даної заяви і не повідомляючи Пролетарське районне відділення міліції, співробітники Моспінського відділення міліції вимагали від невинних затриманих громадян, грошову винагороду в розмірі 8 тис грн за не притягнення до кримінальної відповідальності.

За заявою потерпілих, прокуратура Пролетарського району провела перевірку, і факти підтвердилися. Прокуратурою справа була розслідувана і наприкінці липня направлена до суду.

Колишні правоохоронці перед судом тепер відповідають за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 127 (катування) КК України.