Віце-прем'єр закликає не плутати хабарі лікарям з гонорарами

23:07, 03 вересня 2012
Суспільство
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Віце-прем'єр-міністр України - міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова вважає, що лікар повинен мати право брати гонорар за свої послуги.

Раїса Богатирьова під час засідання Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богатирьова сказала сьогодні в Донецьку на зустрічі з медичним колективом обласного протипухлинного центру.

«Кажучи про хабарі, про негатив, який сьогодні з усіх боків оточує діяльність медичного персоналу, хочеться повернутися до старих кадрів, до старих фільмів, коли показують двері житла якогось професора відомого, де написана табличка – такий-то професор, такі-то години прийому. Він може виїжджати приймати, може вдома приймати, написана величина його гонорару, - пояснила міністр. - І, напевно, нам з вами треба першим починати (говорити), що гонорар лікареві – це не ганебна справа, а це природне бажання людини віддячити лікареві не лише за умілі руки, а, може бути, просто за душевну розмову». При цьому Р.Богатирьова додала: «Це справа лікаря – взяти цей гонорар, чи не взяти, але право лікар таке мати повинен».

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На думку міністра, головним має бути професіоналізм лікаря, наявність у нього ліцензії на послуги, що надаються, а також налагоджений звіт перед податковими органами за отримані доходи.

«Я говорила про те, що повинна бути ліцензія на ту діяльність, яку лікар може надавати у будь-який час доби і за гонорари зокрема, ведучи, природно, певний облік. Але, якщо його послуга коштує від 50 до 1,5 тис. гривень, то це справа лікаря, він повинен з податковими органами визначити, за якою формулою ми звітуватимемо. Не треба відразу бачити в нас ворогів», - сказала Р.Богатирьова. Вона підкреслила: «І тут ми не деформуватимемо свою мораль, своє те одвічне – тим часом, як же жити за таку зарплату, служити справі, працювати на виснаження і бути на найнижчому соціальному ступені нинішнього ставлення до нас».

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