Віце-прем'єр закликає не плутати хабарі лікарям з гонорарами

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богатирьова сказала сьогодні в Донецьку на зустрічі з медичним колективом обласного протипухлинного центру.

«Кажучи про хабарі, про негатив, який сьогодні з усіх боків оточує діяльність медичного персоналу, хочеться повернутися до старих кадрів, до старих фільмів, коли показують двері житла якогось професора відомого, де написана табличка – такий-то професор, такі-то години прийому. Він може виїжджати приймати, може вдома приймати, написана величина його гонорару, - пояснила міністр. - І, напевно, нам з вами треба першим починати (говорити), що гонорар лікареві – це не ганебна справа, а це природне бажання людини віддячити лікареві не лише за умілі руки, а, може бути, просто за душевну розмову». При цьому Р.Богатирьова додала: «Це справа лікаря – взяти цей гонорар, чи не взяти, але право лікар таке мати повинен».

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На думку міністра, головним має бути професіоналізм лікаря, наявність у нього ліцензії на послуги, що надаються, а також налагоджений звіт перед податковими органами за отримані доходи.

«Я говорила про те, що повинна бути ліцензія на ту діяльність, яку лікар може надавати у будь-який час доби і за гонорари зокрема, ведучи, природно, певний облік. Але, якщо його послуга коштує від 50 до 1,5 тис. гривень, то це справа лікаря, він повинен з податковими органами визначити, за якою формулою ми звітуватимемо. Не треба відразу бачити в нас ворогів», - сказала Р.Богатирьова. Вона підкреслила: «І тут ми не деформуватимемо свою мораль, своє те одвічне – тим часом, як же жити за таку зарплату, служити справі, працювати на виснаження і бути на найнижчому соціальному ступені нинішнього ставлення до нас».