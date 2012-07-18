Богатирьова радить українцям звертатися до лікарів – щоб жити довше

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції у Тернопільській області.

За словами Р.Богатирьової, «ми беремо рецепти лікування від своїх бабусів та дідусів, друзів, але все менше і менше звертаємось за професійною порадою до лікаря, менше дослуховуємося до його порад. Більше купуємо самостійно ліки і думаємо, що вони нас вилікують. А наслідки – це ускладнення, які призводять до інших захворювань».

Як сказала Р.Богатирьова, з кожним роком кількість хвороб збільшується, особливо інфекційних, відповідно, самолікування може призвести до зменшення тривалості життя людини.

«Якщо й далі продовжуватиметься практика самолікування, таке ставлення до способу життя, нехтування порадами лікарів і невживання усіх заходів для збереження свого здоров’я, тоді ніщо не врятує від завчасної смертності», – вважає Р.Богатирьова.

Вона наголосила, що «людина мусить почути професійну пораду і роз’яснення, що заважає розвиватися нормально молодому організму, які ризики несе зайва вага і як її позбутися, щодо інших проблем. Здоров’я – це не та річ, в якій достатньо порад знайомих чи родичів».