Міліція затримала двох депутатів за бійку з електрошокерами

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, вказані депутати - члени постійної комісії з питань підприємницької діяльності, побутового і торговельного обслуговування - у лютому 2009 року, перебуваючи на території автотранспортного цеху Дніпродзержинського водопровідно-каналізаційного управління комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради, діючи умисно, з хуліганських спонукань та грубо порушуючи громадський порядок, у складі групи, спільно з невстановленими особами із застосуванням електрошокерів умисно спричинили легкі тілесні ушкодження трьом місцевим жителям та завдали фізичного болю четвертому.

Депутати (один з яких є кандидатом у народні депутати) затримані у порядку статті 115 КПК України та доставлені до ізолятора тимчасового утримання Дніпропетровського міського управління міліції. Досудове слідство у вказаній кримінальній справі триває.