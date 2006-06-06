Профспілка журналістів: годі тішитися ілюзіями

Українська влада має серйозно поставитись до проблем у медіа і припинити тішитись ілюзією здобутої перемоги над цензурою періоду 2002-2004 років, йдеться у заяві Незалежної медіа-профспілки України з нагоди Дня журналіста, переданій агентству УНІАН.

Як зазначено у заяві, НМПУ визнає “важливість цієї перемоги, але ми не можемо ігнорувати існування самоцензури, „джинси (замовних матеріалів - УНІАН)”, рабських умов праці багатьох українських журналістів.

На думку авторів заяви, самоцензура та вплив власників на редакційну політику не дають підстав вважати, що свобода слова для журналістів стала повсякденною практикою. Більшість з них не мають належним чином оформлених трудових відносин, зарплата часто видається у конвертах. Через поширення тіньових схем виплати зарплат руйнується пенсійне і соціальне забезпечення журналістів. Нелегальні зарплати впливають навіть поза роботою, тому що за цих умов журналісти не можуть отримати кредити для покращення своїх побутових умов, придбання житла, оплати навчання чи відпочинку. Працюючи фактично на рабських, хоч інколи і високо оплачуваних умовах, журналісти змушені замовчувати такі прояви цензурування, йдеться у заяві.

Як заявляє НМПУ, негативного впливу на сприйняття суспільством свободи слова завдає „джинса” – замовні матеріали, що виходять у новинах та публіцистичних програмах, що набули максимального поширення під час минулих парламентських виборів. Обсяги замовних матеріалів були настільки великими, що в журналістському середовищі обговорювали це явище як новітню комерційну цензуру.

Профспілка констатує, що “далека від ідеалу і ситуація з умовами праці журналістів. Брутально порушуються наші конституційні права на нормальний відпочинок і соціальні гарантії. Журналістів примушують працювати по 50 і більше годин на тиждень, без оплати понаднормової праці. В багатьох ЗМІ поступово відновлюється система штрафів, що є прямим порушенням трудового законодавства.

НМПУ закликає усіх журналістів звернути увагу на ці проблеми і об’єднатися для їх вирішення. “Ми всі гідні гарного життя і роботи. Уряд і власники ЗМІ повинні поважати наші права і розпочати з журналістами реальні переговори про умови праці”, йдеться у заяві профспілки.