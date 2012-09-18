У Києві міліція затримала сутенера елітних повій

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, під «опікою» затриманого було понад 100 дівчат. Вартість їхніх послуг стартувала від 1 тис. дол.

«Оперативники затримали сутенера у власному авто. Чоловік саме очікував чергову партію грошей, яку йому мали привезти повії. Як правило, його доля – 40% від зароблених дівчиною грошей», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними МВС, у затриманого було вилучено кілька одиниць холодної зброї та боєприпаси. З’ясувалося, що він, крім сутенерства, займався ще й торгівлею людьми.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 303 КК України (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). На сьогодні судом прийнято рішення про його арешт. За сутенерство зловмисникові загрожує до 7 років позбавлення волі.