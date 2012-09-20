Заступник голови ДПС очолив Раду органів податкових розслідувань СНД

«Я вважаю це великою перемогою України. Наше головування – це визнання авторитету української податкової міліції не лише в країнах пострадянського простору, а й серед провідних країн Західної Європи, - сказав під час брифінгу Андрій Головач. - Буквально завтра ми виступимо з кількома важливими ініціативами, які мають підсилити ефективність міжнародної співпраці. Насамперед, ми говоримо про створення спільної електронної бази даних економічних злочинців».

Також, за словами Андрія Головача, Україна активізує спільну роботу з протистояння злочинам у сфері підакцизної продукції, відмивання коштів, виведення коштів до офшорів, правопорушень у сфері високих технологій.

Всі ці ініціативи, за інформацією голови податкової міліції України, будуть оголошені 21-го вересня, під час Міжнародної конференції «Спільні зусилля компетентних органів країн Східної і Західної Європи у боротьбі з фінансовими (податковими) злочинами», яка також відбудеться у рамках одеського саміту податкових міліцій.

КРОПР є органом галузевого співробітництва, що здійснює координацію діяльності компетентних відомств держав Співдружності. КРОПР виступає організаційною формою, яка забезпечує взаємодію у сфері виявлення, попередження та припинення економічних і податкових злочинів, реалізації політики забезпечення економічної безпеки.

Цей орган було створено у жовтні 1999 року.