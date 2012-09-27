Убитим охоронцям з «Каравану» було від 28 до 31 року

Про це "Коммерсант-Украина" розповіли в київській міліції. Злочинець стріляв надзвичайно точно і у беззбройних охоронців не було жодних шансів: троє були вбиті на місці, а один отримав важке поранення.

Загиблі - 31-річний Володимир Б., 28-річний Дмитро М. та 30-річний Олександр З. - були киянами, у них залишилися дружини й маленькі діти. Важко поранений 31-річний Павло Ф. Він відразу ж був госпіталізований в міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Як повідомило виданню джерело в лікарні, охоронець отримав два кульові поранення: одне в область серця, а інше в шию. Потерпілому пощастило двічі: перша куля не потрапила точно в серце, постріл розвернув жертву на місці, тому друга куля увійшла в шию збоку. Якби поранення було в передню частину шиї, потерпілий швидше за все помер би від втрати крові. "Лікарі витягли обидві кулі, і зараз пацієнт знаходиться в реанімації. Його стан стабільно важкий. Але якщо все зроблено правильно, у нього непогані шанси", - зазначив співрозмовник "Коммерсанта".

У ТРЦ "Караван" вчора прибули кінологи, проте службовий собака, який взяв слід злочинця, довів оперативників лише до гаражів, розташованих за торгово-розважальним комплексом. Після цього слід був втрачений.

Як повідомляв УНІАН, керівництво компанії "Адвентіс", якій належить комплекс "Караван", оголосило про нагороду в 100 тис. грн тому, хто повідомить інформацію, яка може сприяти розкриттю цього злочину.