«Караван» оголосив нагороду в 100 тис. грн за інформацію про вбивцю
Гіпермаркет «Караван» оголосив нагороду в 100 тис. грн за інформацію про вбивцю трьох охоронців гіпермаркету.
Як пише газета «Сегодня», на охоронців напав молодий чоловік до 30 років, темне волосся, невисокого зросту. «Був одягнений у куртку захисного кольору, сірі джинси, чорну теніску. Він зник із булкою хліба під пахвою», – пише газета.
Гіпермаркет оголосив нагороду 100 000 грн за цінну інформацію про злочинця.
Як повідомило "Сегодня" джерело в "Каравані", охоронці теоретично не могли себе захистити - у них не було права на носіння ні холодної, ні вогнепальної зброї.
На сайті ГУ МВС у Києві розміщено фото підозрюваного.
Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох приватних охоронців у столичному ТРЦ «Караван».
Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).
На місці злочину працюють правоохоронці, опитуються свідки та можливі очевидці цього зухвалого вбивства, зазначили в міліції.
Злочин у ТРЦ «Караван», розташованому по вул. Луговій, 12, стався сьогодні, 26 вересня, близько 15.00. Невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного поранив.
Попередньо встановлено що один із охоронців побачив, як покупець магазина вкрав із вітрини флешку, після чого попросив його пройти з ним до кімнати охорони та пред’явити вміст кишень.
У той момент у кімнаті перебували ще троє охоронців.
Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.