«Караван» оголосив нагороду в 100 тис. грн за інформацію про вбивцю

Як пише газета «Сегодня», на охоронців напав молодий чоловік до 30 років, темне волосся, невисокого зросту. «Був одягнений у куртку захисного кольору, сірі джинси, чорну теніску. Він зник із булкою хліба під пахвою», – пише газета.

Гіпермаркет оголосив нагороду 100 000 грн за цінну інформацію про злочинця.

Як повідомило "Сегодня" джерело в "Каравані", охоронці теоретично не могли себе захистити - у них не було права на носіння ні холодної, ні вогнепальної зброї.

На сайті ГУ МВС у Києві розміщено фото підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох приватних охоронців у столичному ТРЦ «Караван».

Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

На місці злочину працюють правоохоронці, опитуються свідки та можливі очевидці цього зухвалого вбивства, зазначили в міліції.

Злочин у ТРЦ «Караван», розташованому по вул. Луговій, 12, стався сьогодні, 26 вересня, близько 15.00. Невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного поранив.

Попередньо встановлено що один із охоронців побачив, як покупець магазина вкрав із вітрини флешку, після чого попросив його пройти з ним до кімнати охорони та пред’явити вміст кишень.

У той момент у кімнаті перебували ще троє охоронців.

Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.