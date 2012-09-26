«Караван» оголосив нагороду в 100 тис. грн за інформацію про вбивцю

20:06, 26 вересня 2012
Політика
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Гіпермаркет «Караван» оголосив нагороду в 100 тис. грн за інформацію про вбивцю трьох охоронців гіпермаркету.

Караван просить допомогти знайти убивцю

Як пише газета «Сегодня», на охоронців напав молодий чоловік до 30 років, темне волосся, невисокого зросту. «Був одягнений у куртку захисного кольору, сірі джинси, чорну теніску. Він зник із булкою хліба під пахвою», – пише газета.

Гіпермаркет оголосив нагороду 100 000 грн за цінну інформацію про злочинця.

Як повідомило "Сегодня" джерело в "Каравані", охоронці теоретично не могли себе захистити - у них не було права на носіння ні холодної, ні вогнепальної зброї.

На сайті ГУ МВС у Києві розміщено фото підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, міліція порушила кримінальну справу за фактом вбивства трьох приватних охоронців у столичному ТРЦ «Караван».

Справу порушено за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

На місці злочину працюють правоохоронці, опитуються свідки та можливі очевидці цього зухвалого вбивства, зазначили в міліції.

Злочин у ТРЦ «Караван», розташованому по вул. Луговій, 12, стався сьогодні, 26 вересня, близько 15.00. Невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного поранив.

Попередньо встановлено що один із охоронців побачив, як покупець магазина вкрав із вітрини флешку, після чого попросив його пройти з ним до кімнати охорони та пред’явити вміст кишень.

У той момент у кімнаті перебували ще троє охоронців.

Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік дістав вогнепальну зброю і відкрив вогонь по присутніх у кімнаті, після чого втік.

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