Чиновник забрав у сільських бібліотек сім комп’ютерів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За рішенням сесії районної ради для сільських бібліотек Сахновщинського району було придбано 11 комп’ютерів, однак за призначенням використовувалися лише 4 комп’ютери.

Інші 7 комп’ютерів без будь-якого обґрунтування за вказівкою заступника голови райдержадміністрації були вилучені відразу після купівлі та використовувалася у структурних підрозділах райдержадміністрації.

Під час перевірки прокуратура району виявила порушення вимог статей 22, 23 Бюджетного кодексу України та статей 16, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

За результатами перевірки голові Сахновщинської райдержадміністрації внесено подання, в якому поставлено питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності його заступника та усунення порушень.

На сьогодні комп’ютери, котрі незаконно використовувала райдержадміністрація, повернуті сільським бібліотекам.