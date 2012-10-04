Янукович: Україна може продавати таку зброю, що поки і казати не можна

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідання 240-го центру підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Збройних сил України у Житомирській області.

За словами В.Януковича, українська військова техніка користується попитом на світовому ринку, але Україна постійно працює над удосконаленням своєї техніки.

Як сказав Президент, це стосується широкого спектра озброєння починаючи зі стрілецької зброї.

Також він зазначив, що Україна активно працює над розробкою нових літаків.

В.Янукович висловив упевненість, що новий літак Ан-70 буде конкурентоспроможним у світі.

Також він нагадав, що Україна є державою, яка має досвід будівництва ракетних комплексів. «Ми працюємо і над цим питанням», - сказав Президент, зауваживши, що існує й ряд інших цікавих напрямків, про які він не хотів би говорити на широкий загал.

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Сьогодні В.Янукович на Житомирщині спостерігав за експериментальним тактичним спеціальним навчанням зі зведеною тактичною групою, яке пройшло у рамках комплексу навчань «Перспектива-2012».

У ході навчань були представлені нові розробки військової техніки, якими, за словами Президента, він залишився задоволений.