На навчаннях “Перспектива-2012” відбулися бойові стрільби

Як повідомили УНІАН у штабі восьмого армійського корпусу, навчання відбулися на 240-му Центрі підготовки підрозділів 8-го армійського корпусу Сухопутних військ.

Участь у них взяли близько 900 військовослужбовців та 145 одиниць військової техніки.

Демонстраційні дії виконувала зведена різнорідна тактична група військових у складі підрозділів високомобільних десантних військ, механізованих, артилерійських підрозділів, засобів протиповітряної оборони. Вони діяли разом з частинами спеціального призначення, а також підрозділами фронтової та армійської авіації.

За легендою навчань, військовики за підтримки авіації та артилерії подолали водну перешкоду, зупинили умовного противника на рубежі, заблокували його та “знищили” на підступах до Житомиру.

Як повідомляв УНІАН, у період з 18 вересня по 4 жовтня у Збройних силах України проходить комплекс дослідницьких експериментальних командно-штабних навчань «Перспектива-2012».