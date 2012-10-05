Українці все частіше купують квитки на поїзд через інтернет

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), сьогодні більш як 3,8% від загального продажу квитків оформляються через Інтернет.

Водночас на авіаперевезення в Україні через Інтернет оформляється до 10% квитків.

За інформацією «Укрзалізниці», продажі залізничних квитків через Інтернет щомісячно збільшуються на 1,5%.

Нагадаємо, на вокзалах у спеціально виділених касах, що здійснюють роздрукування проїзних документів, оформлених і сплачених через Інтернет, встановлено 89 сканерів штрих-коду.

Довідка УНІАН. Нову систему продажу проїзних документів через Інтернет у пасажирських перевезеннях «Укрзалізниця» запровадила 17 травня 2012 року.

Нова система дає змогу сплатити проїзні документи через Інтернет системами НСМЕП, VISA, MasterCard, Webmoney.

За операцію резервування пасажири платять 17 грн за одне місце, за операцію оформлення з оплатою проїзду - 7 грн за одне місце.

Протягом 2009 року через Інтернет пасажири придбали близько 83,5 тис. квитків, у 2010 році - 132,5 тис., у 2011- 693,9 тис. квитків.