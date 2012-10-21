ЗМІ: BP продасть «Роснєфті» частку в ТНК-BP за $ 27 млрд

«Угода ознаменувала кінець спільного підприємства, яке було дуже вигідним для BP. Однак виявилося величезним головним болем для компанії», - пише газета.

BP отримає готівкою від $11 до $13 млрд, а також між 15% і 20% частки акцій в «Роснєфті», повідомляє FT.

ВР і "Роснєфть" відмовилися коментувати британському виданню цю інформацію.

Раніше газета «Коммерсант» писала, що за 50% ТНК-BP, які належать BP, британська компанія отримає майже 13% акцій «Роснєфті» і близько $ 17 млрд готівкою.

ВР вже володіє 1,3% акцій «Роснєфті», які вона придбала в ході IPO держкомпанії в 2006 році. Таким чином BP стане другим акціонером «Роснєфті» після російської держави.

BP отримає 12,5% акцій, що належать групі «Роснєфть», а також частину держпакета, що знаходиться на балансі «Роснєфтєгаз».

Газета.ру