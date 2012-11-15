Кабмін хоче знизити мита на автівки та яхти

Про це говориться в законопроекті №11423 “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України «Про Митний тариф України», опублікований на сайті Верховної Ради України.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, зниження пільгових тарифних ставок також очікується в сегменті моторних транспортних засобів і устаткування для тимчасового проживання людей (товарна категорія згідно УКТЗЕД 8703 23 11) – до 5% з 6%; у сегменті готових або консервованих морепродуктів – ракоподібних, молюсків і водяних безхребетних (деяка продукція товарної позиції згідно з УКТЗЕД 0306 і товарної підкатегорії 1605 40 00 90) – до 15% з 20%; у сегменті приготованих або консервованих плодів, горіхів та інших їстівних частин рослин без додавання цукру і спирту (товарні підкатегорії згідно з УКТЗЕД 2008 93 19 00, 2008 93 99 00 і 2008 99 99 90) – до 10% з 15%.

«Проект Закону розроблений Мінекономрозвитку разом із Держмитслужбою з метою приведення законодавчої бази України у відповідність до системи загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу України, в основу якого покладена нова версія Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудована на основі Гармонізованої системи опису і кодування товарів 2012 (ГС-2012) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), і на виконання тарифних зобов'язань України в рамках членства у СОТ, які зафіксовані в Протоколі про вступ України до СОТ на 2013 рік», - говориться в пояснювальній записці.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України винесло на обговорення громадськості проект змін до Закону України «Про Митний тариф», що пропонує в два рази збільшити повні ставки ввізних мит на 7,4 тис. товарних підкатегорій, що становить 68% всієї товарної номенклатури.

5 червня 2012 року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України з оподаткування багатства і предметів розкоші» (№10558), згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею більш як 200 кв. м за ставкою 2% від мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогоднішній день становить 1102 грн), іншу нерухомість великих площ, автомобілі, судна, літаки і вертольоти, ювелірні вироби тощо. Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко пропонував ухвалити законопроект ще до кінця 2012 року.