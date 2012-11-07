ВР підняла мита на майже 100 видів товарів

Законопроект був поданий народними депутатами Віталієм Хомутинником, Андрієм Пінчуком, Василем Горбалем та Олегом Царьовим (всі - ПР).

У ході підготовки законопроекту до другого читання з нього були вилучені багато товарних позицій, пише Коммерсант-Україна.

За словами одного з авторів документа Віталія Хомутинника, після консультацій з діловими асоціаціями було прийнято рішення не підвищувати ставки на продовольчі товари (1-24 товарні групи за УКТЗЕД), хімічну продукцію, пластмаси та полімерні матеріали (група 38-39), а також на обладнання та механічні пристрої (групи 84-85).

Навіть після корекції документ все ще передбачає зміну митних ставок на майже сто товарних кодів. Серед них мінеральні продукти (групи 25-26), продукти органічної і неорганічної хімії (29, 31,32, 34,35,37), вироби з гуми (40) і пробки (45), будівельні матеріали (68-70), продукція металургії (71-73 і 82) і машинобудування (84-90). Такі зміни, за словами авторів законопроекту, дозволять збільшити в 2013 році бюджетні надходження на 500 млн грн.

За словами ж першого заступника голови комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Сергія Терьохіна, такі ініціативи порушують зобов'язання України перед СОТ. "Існує зобов'язання не підвищувати рівень середньозваженого тарифу. Для нас максимальний рівень середньозваженого тарифу становить 3,44%, в той час як такий законопроект призведе до його перевищення", - пояснив він. Це може призвести до санкцій щодо українського експорту.