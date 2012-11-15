МВС: ДНК експертиза підтвердила, що охоронців «Каравану» вбив Мазурок

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

«У МВС є результати експертизи ДНК у кримінальній справі про вбивство охоронців в ТЦ «Караван». На дослідження були передані зразки матеріалу, вилученого у Мазурка вдома, на місці скоєння вбивства у торговому центрі, а також зразки, вилучені у нього самого. Результати експертизи свідчать, що саме ця особа скоїла цей злочин», - говориться в повідомленні.

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Також зазначається. що «на взутті, яке було вилучене у нього за місцем проживання, знайдена кров, що належала одному із охоронців. На предметах, які були вилучені по місцю проживання його родичів, теж знайдене ДНК, яке відповідає крові, що належить Мазурку».

Тому, запевняють в УЗГ МВС України, «на сьогодні міліцією доведено, що саме Мазурок знаходився у торговому центрі Караван і скоїв цей злочин».

У міліції ще раз наголосили, що «правоохоронці наразі перевіряють причетність цієї особи до скоєння цілого ряду нерозкритих злочинів із застосуванням вогнепальної зброї».

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» в Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходам щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Ярослав Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловік скоїв самогубство, вистріливши собі у скроню з пістолета. В МВС уточнили, що в одязі самогубця був знайдений паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні зі слідами пальців рук, «вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».