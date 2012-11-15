Міліція: «Справа Мазурка» ще довго-довго буде вестись

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив начальник Головного управління МВС України Василь Фаринник.

За його словами, міліція продовжуватиме розслідування цієї справи, поки також не встановить його можливих спільників, де він переховувався, у кого брав зброю і чим займався попередні роки.

«Те, що він (Ярослав Мазурок) скоїв злочин в «Каравані», - ми вважаємо, що це доказано на сьогоднішній день, але тільки після того, як ми проведемо цю роботу, ми вже будемо про це говорити більш категорично», - сказав В.Фаринник.

За його словами, на даний час слідчі органи поетапно відпрацьовують Я.Мазурка на його можливу причетність до інших скоєних аналогічним способом злочинів.

«Ця вся робота - вона ще довго-довго буде вестись, тим більше, що на сьогоднішній день ми вже дали дозвіл жінці на похорони. Вона вже сьогодні могла забрати тіло з моргу, але до обіду ще не забрала. Спішити, як кажуть, нема куди, тому що є дуже багато злочинів, які не розкриті, які скоєні способом, схожим на той, як було скоєно вбивство в «Каравані», і тому це все треба перевірити», - зазначив В.Фаринник.

При цьому він запевнив, що ніяких спеціальних підходів для того, щоб списати нерозкриті злочини на покійного, не буде.

Начальник ГУ МВС зазначив, що при цьому родичі Я.Мазурка матимуть можливість скористатися послугами адвокатів для того, щоб доводити його невинуватість.

В.Фаринник також зазначив, що у зв’язку з тим, що підозрювана особа померла, вироку стосовно неї не буде. «Ми не будемо спішити і не закінчимо слідство до тих пір, поки не відповімо собі на всі питання», - наголосив В.Фаринник.

Він також зазначив, що для слідства, звичайно, було б краще, якби Я.Мазурок був затриманий живим, і тоді було б можливо безпосередньо від нього отримати відповіді на всі запитання.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня 2012 року в ТРЦ «Караван» в Києві невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і ще одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходам щодо його затримання. За його словами, вбивцею охоронців є уродженець Львівської області, 1974 року народження, Ярослав Мазурок.

7 листопада в Києві було знайдено мертвим чоловіка, схожого на Я.Мазурка. За попередніми даними міліції, чоловів скоїв самогубство, вистріливши собі у скроню з пістолета. В МВС уточнили, що в одязі самогубця був знайдений паспорт на ім'я Я.Мазурка.

8 листопада Управління зв'язків з громадськістю МВС України повідомило, що відбитки пальців рук загиблого ідентичні зі слідами пальців рук, «вилучених при огляді місця вбивства трьох охоронців ТРЦ «Караван».