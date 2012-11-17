На місці зруйнованого храму в Києві невідомі почали будівництво

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександра Бригинця, до якого звернулася релігійна громада з проханням втрутитися у ситуацію та зупинити будівництво на земельній ділянці, де мав бути зведений Свято-Миколаївський собор.

«Громада понад рік намагається отримати цю земельну ділянку для зведення каплиці, а в подальшому й храму, адже саме на цьому місці колись був собор. Тільки днями комісія Київради з питань земельних відносин погодила зазначене питання та відправила його до «Київзему». Сьогодні ж невідомі почали на цьому місці будівельні роботи», - повідомив О.Бригинець.

За його словами, початок будівельних робіт на місці, де мав бути зведений храм, забудовник пояснив тим, що він виконує розпорядження КМДА № 584 від 10.04.2012 р. про проектування, перенесення, реставрацію та встановлення скульптурної композиції «Шлях у майбутнє» («Материнство» та «Злітаючі птахи»).

Депутат звернувся до голови КМДА Олександра Попова з проханням з’ясувати, чому сталося так, що земельну ділянку, на яку претендує Свято-Микільська релігійна громада, передали для будівництва скульптури без відповідного рішення Київради.

На цю тему: У Києві відбудують Свято-Миколаївський військовий собор (фото)

«Я вимагаю скасувати згадане розпорядження КМДА та підтримати релігійну громаду у їхньому прагненні відновити власним коштом колись зруйнований храм. Тим паче, що це питання кілька років тому вже намагалися вирішити коштом міського бюджету», - заявив О.Бригинець.

*** Свято-Миколаївський собор був зведений 1690–94 рр. коштом гетьмана Івана Мазепи (архітектор Осип Старцев) у стилі українського (мазепинського) бароко. Храм був зруйнований у середині 1930-х років.