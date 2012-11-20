Тернопільська влада вимагає у Києва свої гроші

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної ради, дана вимога міститься у зверненні до Президента України та Кабінету міністрів, прийнятому на засіданні Асоціації «Ради Тернопільщини» під керівництвом голови облради Олексія Кайди за участі голів районних рад Тернопільської області.

У зверненні вказано, що область недофінансовано майже на 175 млн грн, а відтак, до кінця року немає коштів на виплату зарплат вчителям, лікарям, працівникам культури та інших бюджетних сфер.

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«Брак коштів на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетних установ області до кінця 2012 року складає 174,9 млн грн (по органах місцевого самоврядування – 9,7 млн грн, закладах освіти – 80,1 млн грн, установах охорони здоров’я – 56,4 млн грн, закладах культури – 16,2 млн грн, установах соціального захисту населення – 9,1 млн грн) та на оплату енергоносіїв – 39 млн грн. Особливо напружена обстановка складається в установах культури, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, а також в апаратах сільських, селищних та міських рад», – йдеться у зверненні.

Відтак голови органів місцевого самоврядування вимагають від центральних органів державної влади вжити термінових заходів щодо фінансового забезпечення потреби в коштах на виплату заробітної плати працівникам, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів області, та розрахунків за енергоносії.

Окрім цього на засіданні асоціації О.Кайда закликав усіх присутніх у разі невиконання до 1 грудня озвучених вимог провести пікет Кабінету міністрів України в Києві.

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«Моя пропозиція – в день місцевого самоврядування святкувати не з келихом шампанського, а з плакатами під Кабінетом міністрів. Люди обрали депутатів, щоб вони представляли громадські інтереси, у тому числі і бюджетників. Тому я закликаю голів районних рад підтримати мою ініціативу на День місцевого самоврядування провести пікетування Кабінету міністрів. Якщо до 1 грудня 2012 року не будуть виконані зобов’язання держави щодо забезпечення місцевих бюджетів – День місцевого самоврядування треба святкувати перед Кабінетом міністрів», – наголосив О.Кайда.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Тернопільська міська рада звернулась до Держказначейства з вимогою відновити проплати платіжних доручень. Відповідне звернення в Державну казначейську службу України 17 жовтня подав мер міста С.Надал у зв’язку з тим, що казначейство не здійснювало проплат платіжних доручень розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Тернополя.