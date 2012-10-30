Третина Тернополя сидить без гарячої води і опалення

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відключення котельні на вул. Київській, яка обслуговує значну частину Сонячного масиву, відбулося сьогодні.

«30 жовтня за вказівкою уряду «Тернопільміськгаз» частково припинив подачу газу на місто Тернопіль. Зокрема, припинила роботу котельня на вул. Київській. Відтак 30% міста залишилась без тепла та гарячої води, тоді як найближчими днями синоптики прогнозують мінусову температуру повітря», – йдеться в повідомленні мерії.

За даними прес-служби, міський голова Тернополя Сергій Надал уже звернувся в правоохоронні органи з проханням зреагувати на незаконні дії підприємства «Тернопільміськгаз», які обмежують постачання газу для жителів міста в період опалювального сезону.

«Є відповідний закон України, який чітко забороняє впроваджувати подібні дії. Якщо це помста уряду за голосування тернополян на парламентських виборах, то ми звичайно ж будемо відповідно реагувати. Я вже видав розпорядження, щоб відновити теплопостачання. Пломби, які були поставлені міськими газовиками, є незаконними, тому вони будуть зірвані. Я не дозволю уряду впроваджувати у Тернополі «холодомор»», – заявив С.Надал.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті вчасно не почали опалювати дитсадки, школи, лікарні та житловий фонд, оскільки Тернопіль, як і інші міста Західної України, не отримали лімітів на газ.

Він вважає, що така ситуація зумовлена низьким рівнем підтримки в цих містах партії влади.

«Є ризики, що центральна влада як засіб покарання може обмежити подачу газу на місто. У такому випадку ми спільно з жителями міста будемо вимагати від влади відновити подачу газу», – застеріг С.Надал.