Прокуратура Тернополя вимагає від Казначейства розблокувати платежі міста

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне подання було внесено вчора, 17 жовтня після брифінгу міського голови Тернополя Сергія Надалі, на якому він звинуватив Держказначейство у блокуванні проплат.

«Станом на 17 жовтня не проплачено рахунків міської ради на суму понад 9 млн грн. З них по загальному фонду (утримання міських установ) – на 3,4 млн грн, по спеціальному фонду (капітальні видатки, ремонт житлового фонду) – на 6,2 млн грн. Місто не отримує кошти на потреби охорони здоров’я, освіти, спорту, житлово-комунального господарства. Окремі платіжні доручення не проплачені вже більше місяця», – повідомив на брифінгу С. Надал.

За його словами, через затримки проплат виникають проблеми із закупівлею медикаментів, пального для «швидкої допомоги», оплатою енергоносіїв, забезпеченням повноцінного харчування в закладах освіти та охорони здоров’я, виплатою заробітної плати для вчителів та лікарів.

«Затримуючи платежі, Казначейство паралізує життєдіяльність міста. Незважаючи на неодноразові звернення у Казначейство, облдержадміністрацію, Кабінет Міністрів України, прокуратуру, правоохоронні органи наші платежі заблоковані. Фактично, казначейство робить заручниками 200-тисячне місто», – констатував міський голова Тернополя.