В Азарова заявляють, що зернотрейдери готові зупинити експорт пшениці

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, посилаючись на результати робочої зустрічі міністра Миколи Присяжнюка і зернотрейдерів 23 листопада.

«Схема співпраці ефективна, оскільки всі сторони виконують один перед одним зобов'язання, не завдаючи взаємних збитків. Ми готові зупинити експорт продовольчої пшениці», - сказав у ході зустрічі президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

Його позицію підтримав президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, зазначивши, що можливості для експорту продовольчої пшениці на сьогоднішній день майже вичерпано.

Як випливає з доповнення до Меморандуму, підписаного Мінагропродом і учасниками зернового ринку 15 листопада ц.р., який визначив граничний експорт пшениці обсягом 5,5 млн тонн, подальші перспективи експорту зерна сторони розглянуть на нараді 1 грудня.

За інформацією Мінагропроду, до 23 листопада з України експортовано 11,1 млн тонн зерна, зокрема пшениці - 5,2 млн тонн, кукурудзи - 3,9 млн тонн, ячменю - 1,7 млн тонн.

Міністерство очікує, що загалом експорт зерна цього маркетингового року становитиме 21-22 млн тонн.