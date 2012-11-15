Присяжнюк каже, що обмежити експорт зерна можуть наприкінці листопада

Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

«Наприкінці листопада ми проведемо нове засідання із зернотрейдерами, проаналізуємо перспективи, стан озимих і спільно ухвалимо рішення. Несподіванок не буде, неузгодженого із зернотрейдерами рішення не буде», – запевнив міністр.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день ліміт експорту в 5,5 млн тонн ще не перевищено. «У загальному обсязі експорту пшениця на сьогодні становить 4,8 млн тонн, при тому що розрахунковий загальний обсяг експорту ще не перевищено (5,5 млн тонн). Що буде далі? Дивитимемося на те, що скаже ринок. Якщо потенціал експорту зерна виявиться більшим – слава Богу», – сказав М.Присяжнюк.

Крім того, він звернув увагу, що превалюючою культурою експорту надалі стане кукурудза. «Очевидно, обсяг пшениці, що експортується, потихеньку зменшиться й на ринок вийде кукурудза. Цього маркетингового року ми плануємо до експорту загалом 14-15 млн кукурудзи, при тому що вже вивезли 3,5 млн тонн. До речі, цього маркетингового року сумарний обсяг експорту зернових може становити 22-22,5 млн тонн», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше М.Присяжнюк заявляв, що в Міністерстві аграрної політики України не бачать підстав для введення обмежень на експорт зерна, зокрема, й пшениці. При цьому експортери очікують, що обсяг експорту зернових у листопаді може порівнятися з показником жовтня й становити не менше 3 млн тонн зернових.