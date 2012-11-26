Чоловік загинув у київському метро, коли фотографував дружину

Як повідомляється на сайті київської міліції, за попередніми даними, 28-річний чоловік, перебуваючи на платформі станції підземки в напрямку правого берегу, фотографував свою дружину на фоні річки Дніпро та курсуючих потягів. У якусь мить, чоловік спіткнувся і впав на рейки метро під потяг, що прибував.

Отримані тілесні ушкодження, на жаль, виявилися несумісні з життям. Чоловік загинув на місці, констатували в міліції.

Як повідомлялось, сьогодні, 26 листопада, о 14.52 було тимчасово призупинено рух на Святошинсько-Броварській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Дніпро".

Рух поїздів було оперативно організовано наступним чином: від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна"; по одній колії від станції "Гідропарк" до станції "Дарниця"; від станції "Дарниця" до станції "Лісова".

О 15.40 рух потягів київською підземкою відновлено згідно з розкладом.