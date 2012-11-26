Пасажир, який упав на колію у київському метро, загинув

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП «Київський метрополітен».

Також в прес-службі поінформували, що пасажир – молода людина, загинув.

«Жодної іншої інформації не маємо. З цього питання краще зверніться в міліцію», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялось, сьогодні, 26 листопада, о 14.52 було тимчасово призупинено рух на Святошинсько-Броварській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Дніпро".

Рух поїздів було оперативно організовано наступним чином: від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна"; по одній колії від станції "Гідропарк" до станції "Дарниця"; від станції "Дарниця" до станції "Лісова".