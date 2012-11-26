Пасажир, який упав на колію у київському метро, загинув
16:35, 26 листопада 2012Суспільство
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Рух поїздів на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро, призупинений через падіння пасажира на колію, відновлено.
Рух поїздів відновили. Фото з сайту http://metro.kiev.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі КП «Київський метрополітен».
Також в прес-службі поінформували, що пасажир – молода людина, загинув.
«Жодної іншої інформації не маємо. З цього питання краще зверніться в міліцію», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомлялось, сьогодні, 26 листопада, о 14.52 було тимчасово призупинено рух на Святошинсько-Броварській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Дніпро".
Рух поїздів було оперативно організовано наступним чином: від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна"; по одній колії від станції "Гідропарк" до станції "Дарниця"; від станції "Дарниця" до станції "Лісова".
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