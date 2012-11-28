Луганськ просить Азарова розблокувати 25 млн грн.

Як передає коресподент УНІАН, відповідне звернення було прийняте в понеділок на засіданні міської ради, за нього проголосували одноголосно 62 депутати.

За словами мера Луганська Сергія Кравченка, дана сума призначена для боротьби з підтопленням території міста, а також на ремонт соціальних об'єктів, доріг та інші роботи.

Як повідомляв УНІАН, керівники Кіровограда, Львова, Тернополя, Сум в останні місяці перед виборами до Верховної Ради 28 жовтня заявляли про проблеми, що виникли через затримки платежів Держказначейством. Уже після виборів, акції протесту проходили в Тернополі та Сумах. У Івано-Франківську комунальники пікетували будівлю Державного казначейства в Івано-Франківській області, вимагаючи виплати зарплатних боргів.

26 листопада прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів детально вивчити стан справ та вжити всіх необхідних заходів для недопущення затримок виплат бюджетникам.

Крім того, Казначейству доручено надавати короткотермінові цільові позики для виплати зарплат, якщо з відповідними заявками будуть звертатися керівники міст.