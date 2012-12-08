Митники продали конфісковані смартфони у 5 разів дешевше

Як повідомила УНІАН прес-секретар Сумської митниці Оксана Кедя, У діях посадовців вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

Як розказала О.Кедя, торік на митному посту «Конотоп» при проведенні митного оформлення потягу «Київ-Москва» працівники Сумської митниці вилучили у провідника 230 нових мобільних телефонів марки «Samsung galaхy S ІІGT-19100» та «HTC Sensation Z710 Е» у запакованих коробках від виробника. Згідно з експертним товарознавчим дослідженням, проведеним спеціалістами, вартість вилучених телефонів склала 1 млн 229,3 тис. грн.

У квітні 2011 року рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми вказаний провідник був визнаний винним у вчинені правопорушення (приховування товарів від митного контролю) з накладенням на нього стягнення у вигляді конфіскації контрабандних телефонів на згадану суму. Примусове виконання рішення суду здійснювалось державними виконавцями управління ДВС ГУЮ в Сумській області.

При встановленні ринкової вартості конфіскованих смартфонів службові особи Сумської митниці оцінили їх митну вартість в середньому у 180 грн. за один телефон. При тому, що їх ринкова вартість, визначена експертами, становила більше 5 тис. грн. за одиницю.

Після погодження Сумською митницею із такою вартістю усі 230 смартфонів були реалізовані визначеним державною виконавчою службою підприємцем, який отримав до 15% від його вартості.

У кінцевому підсумку держава отримала від реалізації 230-ти телефонів лише 258,2 тис. грн, тобто внаслідок протиправних дій митників і державних виконавців до бюджету не надійшло близько 1 млн. грн.

Досудове розслідування триває.